ME bekogeld met stenen na verlies FC Den Bosch

Na afloop van de wedstrijd FC Den Bosch tegen Go Ahead Eagles heeft de ME moeten ingrijpen. Supporters gooiden onder andere met stenen naar de ME. Meerdere mensen zijn aangehouden en meegenomen naar het bureau.

Go Ahead Eagles bereikte woensdag de finale van de play-offs om promotie/degradatie ten koste van de thuisclub. Na de wedstrijd werd het onrustig rond het stadion, waarop de ME werd ingeschakeld.

Go Ahead Eagles won met 1-0. Dat was na de 2-2 in Deventer voldoende voor een plek in de eindstrijd.