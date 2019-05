Toch stakingen ov in Gelderland en Utrecht

Personeel van het openbaar vervoer gaat dinsdag 28 mei ook staken in Utrecht en Gelderland. Dat meldt vakbond FNV woensdag. Eerder leek het erop dat het streekvervoer in die provincies wel zou rijden.

Alleen het personeel van Keolis in de provincie Utrecht staakt niet. Medewerkers van andere vervoerders in die regio houden wel op met werken. In de Achterhoek zijn geen stakingen aangekondigd en rijden de bussen nog wel dinsdag, verder rijdt er geen openbaar vervoer in Nederland.

Vakbonden roepen alle werkenden in andere sectoren op om het werk neer te leggen op woensdag 29 mei. Dan is een zogeheten pensioenactiedag.