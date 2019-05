‘Vrouw na hartstilstand vaak slechter af’

Vrouwen die een hartstilstand krijgen buiten het ziekenhuis, worden minder vaak gereanimeerd en overlijden vaker dan mannen. Onderzoekers van Amsterdam UMC publiceren hierover in The European Heart Journal, staat op de site van de instelling.

Als iemand in het bijzijn van anderen een hartstilstand krijgt, gaan omstanders bij 69 procent van de vrouwen meteen reanimeren, terwijl ze dat bij 74 procent van de mannen doen. De symptomen van een hartstilstand zijn bij vrouwen veelal anders, waardoor getuigen minder snel aan hartproblemen denken. In plaats van pijn op de borst kunnen vrouwen nek- en kaakpijn hebben, flauwvallen of moeten overgeven.

Vrouwen hebben echter ook minder vaak een zogenoemd ‘schokbaar beginritme’, dat van belang is voor de kans om te overleven. De onderzoekers bepleiten meer onderzoek naar dit verschijnsel.

Er zijn geen aanwijzingen dat professionele zorgverleners slechtere hulp geven aan vrouwen.