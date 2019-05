Woningen vaker beschadigd door extreem weer

Noodweer zorgt de laatste jaren vaker voor beschadigde huizen. Volgens verzekeraar Interpolis, de grootste particuliere schadeverzekeraar van Nederland, stijgt het aantal schades doordat er meer extreem weer is. ”Vooral platte daken hebben het zwaar te verduren en lopen sneller schade op door extreem weer.”

In een paar jaar tijd is het aantal schademeldingen door regen en hagel bij Interpolis met bijna een kwart gestegen, van meer dan 5900 in 2011 naar meer dan 7300 in 2018.

Uitschieter was het jaar 2016 met bijna 13.000 schademeldingen, die bij elkaar 37 miljoen kostten. Dat was te wijten aan een grote wolkbreuk boven Noord-Brabant, met hagelstenen zo groot als tennisballen.

Interpolis denkt dat schade kan worden beperkt wanneer er meer groene daken zijn. Platte daken worden dan beplant met vetkruid. Dat houdt water vast en kan helpen om lekkages te voorkomen.