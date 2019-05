Alberto Stegeman voor rechter om nepbom

Programmamaker Alberto Stegeman moet zich voor de rechter verantwoorden omdat hij een nepbom op een kazerne in Oldebroek heeft geplaatst. Het Openbaar Ministerie vervolgt hem omdat hij zich in deze kwestie niet zou kunnen beroepen op het belang van openbaarmaking.

Stegeman toonde in zijn programma ‘Undercover in Nederland’ aan dat het wel erg gemakkelijk was om ongeautoriseerd toegang tot de kazerne te krijgen. Het lukte een medewerker driemaal en hemzelf één keer om zonder toegangspas binnen te komen. Ook op het terrein konden ze vrij rondlopen. Stegeman liet in de eetzaal van de kazerne een koffer met een nepbom achter, waarop de Explosieven Opruimingsdienst Defensie moest worden ingeschakeld.

Zowel het ongeoorloofd op de kazerne komen als het achterlaten van de nepbom zijn volgens het OM strafbare feiten. Toch wordt Stegeman voor het binnendringen niet vervolgd, omdat het OM het maatschappelijk belang onderkend om de hiaten op de kazerne aan te tonen. De achterlating van de bom overschrijdt volgens justitie echter “de grens van de journalistieke exceptie”.