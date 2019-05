Baudet blij ondanks meer belovende peilingen

De drie zetels die Forum voor Democratie lijkt te krijgen in het Europees Parlement vallen partijleider Thierry Baudet niet tegen. “Natuurlijk is dat ietsje minder dan de laatste peilingen”, waarvan sommige FVD kans gaven de grootste te worden. Maar Baudet is toch “heel tevreden en heel enthousiast” over de exitpolls.

“We gaan met een mooie delegatie naar Brussel” om daar een “levendig netwerk” te bouwen van eurosceptische partijen, zei Baudet. Hij rekent erop dat “dat netwerk echt dingen kan gaan tegenhouden”.

Baudet weet niet of de interne ruzies die zijn partij de afgelopen maanden teisterden en de ophef over vermeend vrouwonvriendelijke uitlatingen van hemzelf FVD parten hebben gespeeld. “Dat zou je moeten onderzoeken.”

Doordat de top 3 van de FVD-lijst in het Europees Parlement lijkt te belanden, kunnen zij niet een zetel in bijvoorbeeld de Eerste Kamer innemen. Daardoor valt mogelijk een senaatszetel toe aan een dissident partijlid, maar dat baart Baudet geen zorgen. “Ik denk dat de mensen die we gaan doorschuiven ook uitstekend zijn.”

De forse winst van de Partij van de Arbeid heeft Baudet verrast. “Dat zag ik niet aankomen. Ik begrijp ook niet hoe dat kan, ik heb heel weinig gezien van de campagne van Frans Timmermans. En wat ik zag sprak me totaal niet aan.”

Maar Baudet wil ook niet “onsportief lijken. Ik feliciteer hem. Hij heeft het blijkbaar heel goed gedaan.”