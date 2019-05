Kindje klem in spijlen poort en bijna gestikt

Een kind is donderdag in een azc in Maastricht rond de middag bijna gestikt toen het met zijn hoofdje klem kwam te zitten tussen spijlen van een automatisch hekwerk. De brandweer moest spijlen wegzagen om het slachtoffer uit zijn benarde positie te bevrijden. Het kind moest worden gereanimeerd en werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht.

Volgens een woordvoerder van de brandweer is het kind er behoorlijk slecht aan toe. Hij schat de leeftijd van het slachoffer tussen de 6 en 10 jaar. Vermoedelijk is het kind bewoner van het azc, aldus de woordvoerder. De hulpdiensten hebben slachtofferhulp ingeschakeld omdat veel mensen getuige waren van het gebeuren en erg geƫmotioneerd raakten.

Hoe het kind met zijn hoofdje klem kon komen te zitten is niet bekend. De politie stelt een onderzoek in.