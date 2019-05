Jesse Klaver heeft donderdagochtend gestemd. De fractievoorzitter van GroenLinks in de Tweede Kamer deed dat in het Huis van Europa in Den Haag, niet ver van het Binnenhof. In het Huis van Europa zit een vertegenwoordiging van het Europees Parlement en de Europese Commissie.

Klaver droeg bij het stemmen zijn pasgeboren zoontje in een draagdoek.