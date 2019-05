Nieuwe beving in Groningen met kracht 0.9

Afgelopen nacht heeft zich opnieuw een aardbeving voorgedaan in Groningen. Deze was met een kracht van 0.9 wel veel lichter dan de beving van woensdag (3.4). Dat meldt het KNMI.

Het epicentrum lag bij de stad Groningen. De beving deed zich voor op een diepte van 3 kilometer.

De beving van donderdag is al de dertiende deze maand. Maandag was er ook eentje bij de stad Groningen (0.5).

Wekelijks doen zich lichte bevingen voor in het noorden. De beving van woensdag was de zwaarste in tijden. Daarvan lag het epicentrum bij Westerwijtwerd.