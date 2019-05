Poch wil oud-ministers horen over uitlevering

Oud-piloot Julio Poch daagt de ministeries van Justitie en Veiligheid en Buitenlandse Zaken maandag voor de rechter. Hij dient voor de rechtbank in Rotterdam een verzoek in om zeven getuigen onder ede te horen. Het gaat onder anderen om de voormalige ministers Ernst Hirsch Ballin en Maxime Verhagen.

Volgens Pochs advocaat Geert-Jan Knoops houdt het verzoek verband met de schadeclaim van circa 5 miljoen euro die Poch van de Staat eist om zijn uitlevering aan ArgentiniĆ« in 2009. “We willen in beeld brengen wat de politieke invloed is geweest”, zegt Knoops.

Omdat Poch ook een voormalige Haagse rechter wil horen, dient de zaak in Rotterdam om alle schijn van belangenverstrengeling te voorkomen.