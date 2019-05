Rechtszaak over drugshandel via darkweb

Drie mannen en een vrouw staan vanaf maandag terecht in Rotterdam voor grootschalige drugshandel via het darkweb. Drie van hen werden in maart in Amsterdam op heterdaad betrapt terwijl ze ingelogd waren op het darkweb. De vierde stond bij een 3D-printer in Werkendam, waar vermoedelijk drugsverpakkingsmateriaal werd gedraaid.

De politie achterhaalde het netwerk toen in 2017 een complete darknetmarkt werd overgenomen. Het account van de verdachten was een van de grootste en verantwoordelijk voor de handel in cocaïne, xtc, MDMA en andere drugs.

De verdachten hebben volgens justitie tienduizenden pakketten met verdovende middelen verzonden over de hele wereld en vormden een “postorderbedrijf voor drugs”. Ze verpakten de drugs in zelfgeprinte poederdoosjes, Nintendo-games of inktcartridges.

De rechtszaak duurt drie dagen en vindt ook dinsdag en woensdag plaats.