Rico de Chileen maakt kans op enkelband

Het Openbaar Ministerie (OM) moet onderzoek laten doen naar de mogelijkheden Richard R., alias Rico de Chileen, zijn proces te laten afwachten met een enkelband. Dat heeft de rechtbank in Amsterdam donderdag bepaald. R. heeft de reputatie een zware crimineel te zijn en wordt door het OM verdacht van het leiden van een gewelddadige misdaadbende, wapenbezit en witwassen. Hij zit al bijna twee jaar in voorarrest in de zwaarbewaakte EBI in Vught.

Een inhoudelijke behandeling van R.’s strafzaak kan vermoedelijk pas ver in 2020 plaatsvinden, omdat het om een omvangrijk, steeds verder uitdijend onderzoek gaat. Er hangt R. daarnaast nog een tweede strafzaak boven het hoofd, wegens het uitlokken dan wel medeplegen van meerdere liquidaties.

Het OM zette donderdag tijdens een tussentijdse zitting uiteen dat steeds meer moorden in het criminele milieu aan R. kunnen worden gelinkt.