Senator Duthler begint bodemprocedure om Quote

Onafhankelijk Eerste Kamerlid Anne-Wil Duthler begint een bodemprocedure tegen zakenblad Quote. Dat liet de voormalige VVD-senator donderdag weten. Ze verloor vorige maand nog een kort geding tegen het blad.

Duthler raakte in opspraak omdat ze haar politieke positie zou gebruiken voor zakelijke belangen. Quote berichtte hierover, waarop Duthler bij de rechter een rectificatie eiste. Ze verloor de zaak en de VVD zette haar uit de fractie. Ze weigerde haar zetel in de Eerste Kamer op te geven.

In een verklaring zegt Duthler een uitspraak van de rechter te willen over de “onrechtmatigheid van de publicatie en daarmee over de grenzen van de journalistieke vrijheid”. De senator heeft er “het volste vertrouwen in dat dat meer dan de moeite waard is”.