Snel concreet idee aanpak problemen gaswinning

Over twee weken moet er een concreet plan liggen om de problemen rond de gaswinning in Groningen versneld op te kunnen lossen. Dat hebben regionale bestuurders donderdag afgesproken met de ministers Eric Wiebes van Economische Zaken en Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken. De twee brachten een bezoek aan de Groningse plaats Westerwijtwerd, waar woensdagochtend een aardbeving was.

Het versnellingsplan was al in de maak. “Daar heeft de aardbeving in Westerwijtwerd ook niets aan veranderd. Het zou ook helemaal niet goed zijn als we na een aardbeving ineens met extra geld of maatregelen op tafel komen. Dat is een verkeerd signaal”, aldus Wiebes.

De Groningse commissaris van de Koning René Paas greep het overleg met de bewindslieden aan om duidelijk te maken dat na een nieuwe klap in de Groningse bodem de gaswinning sneller naar beneden moet en dat er nu ook echt meters moeten worden gemaakt in de aanpak van schades en het versterken van huizen.

Zowel Paas als de ministers wilden na afloop van het overleg niet ingaan op welke concrete maatregelen er nu op tafel liggen. Wel liet Wiebes doorschemeren dat hij de schadeafhandeling simpeler wil maken. “Zonder lastige juridische procedures. En is een melding afgehandeld, dan moeten de Groningers ook snel hun geld krijgen”, aldus de minister.

Paas gaat ervan uit over twee weken naar buiten te komen met “afspraken die veel beter zijn dan wat we nu hebben”.