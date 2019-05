Stemlokalen zijn nu open

Alle stemlokalen in Nederland zijn nu open, ze hebben donderdag om 07.30 uur hun deuren opengezet. In totaal mogen ruim 13 miljoen Nederlanders hun stem uitbrengen voor een nieuw Europees Parlement. Ook op Bonaire, Sint Eustatius en Saba mag worden gestemd, en in Groot-Brittannië gaan mensen eveneens donderdag naar de stembus.

In totaal mogen de komende dagen meer dan 400 miljoen kiezers uit de 28 EU-landen hun stem uitbrengen. De inwoners van 21 lidstaten stemmen pas zondag. In ons land kunnen kiezers ook weer op stations terecht om hun stem uit te brengen. De stembureaus sluiten om 21.00 uur. De officiële uitslagen mogen pas naar buiten worden gebracht nadat zondagavond om 23.00 uur de laatste stembureaus in Italië zijn dichtgegaan.