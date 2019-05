Asscher: kabinet moet Timmermans voordragen

Het kabinet moet PvdA-lijsttrekker Frans Timmermans voordragen als voorzitter van de Europese Commissie. Volgens PvdA-leider Lodewijk Asscher was het optreden van Timmermans voor veel Nederlanders een belangrijke reden om te gaan stemmen. “Als het kabinet dat negeert maken ze een fout.”

Asscher zei dat vrijdag in het radioprogramma 1 op 1. Hij reageerde op de verkiezingen van het Europees Parlement die donderdag in Nederland plaatsvonden. Volgens voorlopige cijfers is de PvdA daarbij de grootste geworden. De opkomst van zo’n 41 procent was hoger dan bij voorgaande verkiezingen van het Europees Parlement.

Timmermans was niet alleen PvdA-lijsttrekker. Hij fungeert ook als topkandidaat voor de sociaaldemocratische partijen in de EU. Het Europees Parlement wil dat de topkandidaat van de partij die de grootste wordt bij de verkiezingen voorzitter van de Europese Commissie wordt. Het is de vraag of de sociaaldemocraten als eerste eindigen. Maar uiteindelijk beslissen de regeringsleiders wie Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker opvolgt. Nederland kan een gegadigde voordragen voor deze toppositie. Timmermans is nu eerste vicevoorzitter van de Europese Commissie.