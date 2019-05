Hogere straf voor verkrachting studente

Het gerechtshof in Amsterdam heeft een 33-jarige Pool veroordeeld tot zes jaar cel wegens de verkrachting en zware mishandeling van een uitwisselingsstudente. Het hof legde dertig maanden meer op dan de rechtbank eerder, vanwege de ernst van de zaak. De man heeft het slachtoffer zo hard in het gezicht gestompt dat zij een gebroken oogkas, een gebroken jukbeen en bloedingen in haar hoofd opliep.

De jonge vrouw fietste op 18 maart 2016 na middernacht langs de Amstel in Amsterdam naar huis. De verdachte viel haar onverhoeds aan, duwde haar van haar fiets en verkrachtte haar. Het hof noemde het geweld dat hij op de vrouw toepaste extreem.

Voorbijgangers hoorden de vrouw schreeuwen. Toen zij daarop afgingen, vluchtte de verdachte. De politie kwam de man na twee jaar op het spoor via een DNA-match. Het hof bepaalde dat hij het slachtoffer 20.000 euro smartengeld moet betalen.

In hoger beroep had het Openbaar Ministerie zeven jaar cel geƫist.