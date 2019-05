Kaag wil team voor psychische hulp na crisis

Er moet een internationaal team van experts komen dat direct na een crisis afreist om psychosociale hulp te geven aan de slachtoffers. Om dit te bereiken organiseert minister Sigrid Kaag (Ontwikkelingssamenwerking) in oktober een internationale conferentie in Amsterdam.

“In crisissituaties is psychosociale hulp net zo belangrijk als voedsel, water, onderdak en veiligheid. Het is geen bonus, maar moet standaard onderdeel worden van humanitaire noodhulp”, aldus de minister. Ze wil ook dat hulpverleners een basistraining krijgen om de eerste psychische hulp te kunnen geven.

Volgens Kaag is er te weinig aandacht voor psychosociale hulp na een ramp. Veel mensen in rampgebieden hebben last van depressies en angststoornissen. Aanpak van deze problemen kan de wederopbouw helpen. “Psychosociale steun en traumahulp maken andere noodhulpacties effectiever”, aldus de minister.