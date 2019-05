Het wordt komend weekend prima weer volgens Weeronline. Dat begint vrijdag al met temperaturen van meer dan 20 graden en zonnige perioden. Zaterdag en zondag wordt het iets koeler en valt er mogelijk hier en daar een buitje. Toch is de temperatuur met gemiddeld een graad of 18 normaal voor deze tijd van het jaar.

Vrijdag is het in het kustgebied wat koeler vanwege een matige noordwestenwind. In het noorden en noodoosten wordt het 20 graden, terwijl het midden en zuiden op maximumtemperaturen tussen de 21 en 24 graden kan rekenen. Het wordt een vrij zonnige dag. In het zuidoosten en oosten ontstaan stapelwolken en vooral in Limburg is kans op een bui. Elders blijft het droog.

Zaterdagochtend kan in het westen en zuidwesten af en toe lichte regen vallen en ook het noorden maakt kans op een spatje. ’s Ochtends is er vrij veel bewolking, maar in de middag breekt vanuit het noordwesten de zon door. In de avond is het nog een tijdje lekker zonnig en staat er weinig wind.

Zondagochtend zijn er wat wolken, maar is er ook ruimte voor de zon, vooral in het zuiden. Het noorden maakt kans op een spatje regen. In de middag is er wederom een afwisseling van bewolking en zon. In het binnenland kan een lokale bui ontstaan, maar veel plaatsen houden het droog. De maximumtemperaturen variëren van een graad of 16 in het Waddengebied tot 19 à 21 in het binnenland. De wind is zwak tot matig. Aan de westkust kan de wind vrij krachtig worden.