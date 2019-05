Landelijke intocht Sinterklaas is in Apeldoorn

De landelijke intocht van Sinterklaas is dit jaar in Apeldoorn. De goedheiligman en zijn gevolg arriveren op zaterdag 16 november in de Gelderse plaats. “Wij zijn heel blij dat Sinterklaas voor gezinsstad Apeldoorn heeft gekozen. Wat een eer”, zegt burgemeester van Apeldoorn, Petra van Wingerden-Boers.

Volgens een woordvoerder van de NTR hadden zich meerdere gemeenten aangemeld voor de organisatie van de intocht. Vorig jaar deed de omroep nog een oproep omdat er aanvankelijk geen aanmeldingen waren voor het evenement. Daarna bleek er volgens de NTR toch veel animo te zijn. “We hebben voor Apeldoorn gekozen vanwege het grote enthousiasme om de intocht te organiseren”, aldus een woordvoerder. “Apeldoorn had zich vorig jaar al aangemeld, maar viel toen buiten de boot. Een tweede reden is dat de intocht nooit eerder op de Veluwe plaatsvond.”

De landelijke intocht van Sinterklaas was vorig jaar in Zaanstad. Tijdens het evenement waren er demonstraties van zowel voor- als tegenstanders van Zwarte Piet. Dit verliep zonder noemenswaardige incidenten. In andere plaatsen waar de goedheiligman aankwam, gingen protesten over het uiterlijk van het hulpje van de sint wel gepaard met opstootjes en arrestaties.

Van Wingerden-Boers zegt een bijdrage te willen leveren aan een “meer ontspannen benadering van het onderwerp”. “Nog een hele uitdaging uiteraard, we gaan ons best doen. Hoe we die dialoog kunnen ondersteunen, is onderdeel van onze verkenning de komende tijd. Zaanstad heeft dat vorig jaar heel mooi gedaan, wij gaan kijken hoe het hier kan werken.”

Over hoe de pieten er in Apeldoorn uit komen te zien, kan de waarnemend burgemeester nog niets zeggen. “Wij volgen hierin de lijn van geleidelijke ontwikkeling die de NTR rondom Sinterklaas aanhoudt. En we merken wel hoe de helpers van Sinterklaas er dit jaar uitzien.”

De NTR doet zoals ieder jaar rechtstreeks verslag van de intocht op tv met presentatrice Dieuwertje Blok en verslaggever Jeroen Kramer. Het Sinterklaasjournaal begint eerder die week op maandag 11 november.