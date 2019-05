Preventief fouilleren om autobranden Gouda

De politie in Gouda gaat de komende avonden en nachten preventief fouilleren in wijken waar de afgelopen drie weken meerdere autobranden (in totaal negentien tot nu toe) zijn geweest. Burgemeester Mirjam Salet heeft dat besloten omdat de branden onder inwoners van Gouda hebben geleid tot “grote maatschappelijke onrust, gevoelens van onveiligheid en angst voor verlies van of schade aan persoonlijke eigendommen”.

Het gaat om de wijken De Korte Akkeren, Kort Haarlem, Bloemendaal, Plaswijck en Goverwelle. De politie zal mensen tot en met woensdag controleren tussen 22.30 en 04.00 uur. De controle is vooral gericht op voorwerpen die zijn bedoeld of kunnen worden gebruikt om (auto)branden mee te stichten.

Een speciaal opgericht rechercheteam houdt zich met het onderzoek bezig. Er werd al extra gesurveilleerd in de nachtelijke uren. De politie noemt de reeks autobranden zeer zorgelijk en zoekt mensen die iets kunnen vertellen wat ze verder helpt.