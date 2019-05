Rutte dankt afzwaaiende Theresa May

Premier Mark Rutte heeft zijn Britse collega Theresa May bedankt en zijn “respect overgebracht” nu zij haar aftreden heeft aangekondigd. Mays vertrek betekent niet het einde voor het door haar bereikte akkoord met de Europese Unie over de brexit, benadrukt hij. Dat “blijft op tafel”.

May maakte vrijdagochtend bekend dat ze op 7 juni ontslag neemt als leider van de Conservatieve Partij. Ze blijft aan als premier tot haar partijgenoten een opvolger hebben gekozen.

Rutte “kan niet anders dan de grootst mogelijke bewondering hebben” voor Mays “eerlijkheid, doorzettingsvermogen en moed”. En dat in “ongelooflijk moeilijke omstandigheden”. Dat Mays missie “niet is gelukt, dat is ook duidelijk”. Maar dat ligt volgens Rutte niet aan haar, maar aan de onverenigbare eisen waaraan ze wilde voldoen.

Dat de scheidende Britse premier is “vastgelopen in het brexitmoeras” is een “persoonlijk drama voor haar, maar ook vooral een probleem” voor haar land, vindt Rutte. Hij wil niet zeggen of Mays vertrek de kans op een Brits vertrek uit de Europese Unie zonder scheidingsakkoord heeft vergroot.

Rutte wil zich evenmin uitspreken over de zoektocht naar een opvolger voor May. Nederland en de EU zijn “bereid om door te gaan met de nieuwe premier”, maar dat was met May niet anders, haast de minister-president zich te zeggen.

Nederland volgt de verwikkelingen in Londen op de voet, ook omdat het Verenigd Koninkrijk een belangrijke handelspartner en vaak een belangrijke bondgenoot in de EU is. “Het Verenigd Koninkrijk en Nederland zijn nauw verbonden”, onderstreept Rutte nog maar eens.