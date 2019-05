Velsen naar rechter om staking in ov

De gemeente Velsen stapt naar de rechter om te voorkomen dat komende dinsdag de pont niet vaart als gevolg van de stakingen in het openbaar vervoer. Het veer verbindt IJmuiden met Velsen-Noord, waar onder meer Tata Steel (voormalige Hoogovens) is gevestigd.

Fietsers en voetgangers zijn afhankelijk van de pont om over het Noordzeekanaal te komen. De route over de sluizen bij IJmuiden is afgesloten omdat daar een nieuwe sluis wordt aangelegd. Veel mensen zijn daardoor voor werk of school afhankelijk van de veer, zonder dat ze kunnen terugvallen op een alternatief.

Velsen heeft bij de bonden bepleit om het veer wel in de vaart te houden. Omdat die daar niet positief op reageerden, stapt de gemeente nu naar de rechter. Velsen vraagt de rechter om de staking op de pont helemaal of tenminste tijdens de spitsuren te verbieden. De zaak dient maandag in de rechtbank in Haarlem.