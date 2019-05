VVD en CDA willen nog geen vuurwerkverbod

De regeringspartijen VVD en CDA zijn niet overtuigd door de oproep van politie en andere organisaties om vuurpijlen en ander knalvuurwerk tijdens de jaarwisseling te verbieden. “Illegaal vuurwerk is al verboden, maar hoe zit het met de handhaving? Die is vrij moeizaam”, zegt CDA-Kamerlid Chris van Dam. Hij reageert op een oproep van onder anderen korpschef Erik Akerboom in een advertentie in het AD. Ook Antoinette Laan van de VVD ziet een verbod niet zitten. Zij noemt “vuurwerk een mooie traditie die de VVD niet zomaar op wil geven”

CDA’er Van Dam wijst er ook op dat het kabinet binnenkort met een evaluatie komt over het veiliger maken van de jaarwisseling. Daaruit moet volgens Van Dam blijken “hoe erg het is”. “De politie komt nogal eens met wisselende cijfers. Ik wil eerst wel eens weten wat minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) vindt.” Volgens Van Dam “loopt Akerboom voor de muziek uit”. De CDA’er ontkent overigens niet dat vuurwerk gevaarlijk kan zijn. Het afsteken ervan tijdens de jaarwisseling is geen traditie die zijn partij per se wil handhaven.

Laan van de VVD zegt dat het “natuurlijk belangrijk is dat de politie veilig haar werk kan doen. Het is echter maar zeer de vraag of we de problemen oplossen met een verbod. Verbieden van legaal vuurwerk zal ertoe leiden dat er meer illegaal vuurwerk wordt verkocht”.

De VVD neemt volgens Laan “de zorgen over de handhaafbaarheid van vuurwerkvrije zones serieus. Gevaarlijke situaties die ontstaan door drank- en drugsgebruik los je helaas niet op met een vuurwerkverbod. We maken serieus werk van het straffen van de daders. Geweld tegen politie of hulpverleners betekent gevangenisstraf, geen taakstraf.”

Coalitiepartner ChristenUnie neigde eerder wel naar een vuurwerkverbod. Ook een oppositiepartij als GroenLinks pleit daarvoor.