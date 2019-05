50.000 bezoekers Landelijke Veiligheidsdag

De Landelijke Veiligheidsdag in Almere heeft 50.000 belangstellenden getrokken. Landelijke en regionale hulpdiensten lieten daar zien wat hun werk inhoudt en hoe zij samenwerken. Zo werd in een veiligheidscontainer getoond wat er gebeurt als er thuis brand uitbreekt, er waren demonstraties in een duiktank en mensen konden verschillende voer- en vaartuigen bekijken.

Er werd ook een aanrijding nagespeeld tussen een personenauto en een stadsbus, waarbij ‘gewonden’ vielen en de hulpdiensten in actie kwamen. Een presentator legde iedere handeling uit.

Aan de dag deden onder meer Defensie, politie, ambulance en brandweer mee. Thema was dit jaar cyberveiligheid. Minister Grapperhaus greep de veiligheidsdag aan om een campagne tegen internetcriminaliteit te starten.