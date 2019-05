Gemeente ook partij in geding om ov-staking

Mocht het zondagochtend tot een kort geding komen over de bereikbaarheid van Schiphol tijdens de ov-staking komende dinsdag, dan sluit de gemeente Haarlemmermeer zich daarbij aan. Burgemeester Onno Hoes vindt dat nodig, omdat hij de gevolgen voor de openbare orde en veiligheid op de luchthaven ‘onaanvaardbaar en ontwrichtend’ vindt.

Hoes is bang dat vele tienduizenden mensen op of rond de luchthaven zullen stranden, waardoor ook de terminals zullen vollopen met reizigers die niet meer verder kunnen. “Uiteraard erkennen wij het recht op staken, maar in dit geval kunnen we de veiligheid op en rond Schiphol niet meer garanderen”, aldus de burgemeester.

Met het geding wil Schiphol afdwingen dat de luchthaven tijdens de staking bereikbaar blijft. Of het doorgaat, is nog niet zeker. Er loopt nog overleg met de vakbonden, zegt een woordvoerder. Het kort geding staat in principe gepland voor zondag 10.00 uur op Schiphol zelf.