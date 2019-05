Negentig bunkers gaan open voor publiek

Negentig bunkers die de Duitsers in de Tweede Wereldoorlog hebben aangelegd voor de zogeheten Atlantikwall, gaan zaterdag open voor het publiek. De zesde editie van de Bunkerdag moet mensen bewust maken van de geschiedenis van de bunkers, die vooral langs de kustlijn liggen.

Bunkerdag is niet alleen een kwestie van rondlopen in de betonnen kolossen, er zijn ook tal van activiteiten. Bij alle bunkers verhaalt iemand over de geschiedenis, maar er zijn ook filmvertoningen, speciale wandelingen, exposities en theatervoorstellingen.

“Er zijn zelfs bunkers die je niet eens kunt zien. In het Van Stolkpark in Den Haag liggen er bijvoorbeeld twee onder het gras, zelfs mensen die daar wonen weten dat misschien niet eens”, zegt een woordvoerder.

Bezoekers moeten zich wel goed voorbereiden, blijkt uit de speciale survivalgids op de website van de organisatie (bunkerdag.nl). Goede schoenen en een zaklamp zijn geboden. En de bezoekers moeten zich beschermen tegen teken en goed opletten dat ze zich niet verwonden aan uitstekende stukken beton of ijzer.