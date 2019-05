Streep van lichtjes zichtbaar aan de hemel

In de nacht van vrijdag op zaterdag was in de lucht een bijzonder verschijnsel waarneembaar. Aan de hemel was een streep van tientallen lichtjes zichtbaar die op sterren leken. Vermoedelijk ging het om satellieten van het Amerikaanse ruimtevaartbedrijf SpaceX, die vrijdag in een baan om de aarde zijn gebracht.

In binnen- en buitenland maken mensen melding van het fenomeen dat zich rond 01.00 uur voordeed. De een vraagt zich af of het gaat om een ,,zwerm drones”, de ander zegt “alsof de intercity langskomt door de lucht”.

Het project van het bedrijf van ondernemer Elon Musk, met de naam Starlink, is bedoeld om een verbinding voor snel internet op aarde en op termijn ook in de ruimte te realiseren. Daarvoor zijn honderden satellieten nodig, waarvan de eerste zestig de ruimte zijn ingeschoten.