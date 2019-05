6000 bezoekers nemen afscheid van Boijmans

Het laatste weekend dat Museum Boijmans Van Beuningen in Rotterdam open was, hebben bijna 6000 mensen het museum bezocht. Dat aantal is inclusief de bezoekers van het grote Bauhaus-afsluitingsfeest op zaterdagavond, laat een woordvoerster weten.

Het museum was speciaal voor het afscheid extra lang open: vrijdag en zondag van 11.00 tot 19.00 uur en op zaterdag van 11.00 tot 23.00 uur. De laatste tentoonstelling was gewijd aan Bauhaus, een Duitse ontwerp- en kunststijl met kunstenaars als Walter Gropius, Paul Klee en Theo van Doesburg.

Boijmans gaat zeven jaar dicht voor een renovatie en asbestsanering. De collectie wordt uitgeleend aan andere musea en zal later ook te zien zijn in de nieuwe depot, dat naast het museum verrijst.