CNV: gemengde gevoelens bij uitspraak rechter

Vakbond CNV heeft gemengde gevoelens bij de uitspraak die de rechter heeft gedaan inzake de bereikbaarheid van Schiphol. Die bepaalde dat de spoorvakbonden tijdens de landelijke ov-staking bij Schiphol een ‘vervoersventiel’ moeten creëren, om met name inkomende luchtreizigers te ontzien. Tussen de luchthaven en Amsterdam CS moeten vier keer per uur pendeltreinen rijden.

“De staking in het ov dinsdag is nog steeds de grootste die ons land in tientallen jaren heeft gekend. Maar als vakbonden moeten we ook toestaan dat de staking wordt gebroken”, zegt bestuurder Evert Jan van de Mheen van CNV Vakmensen. “Het lijkt alsof vakbonden stakingskracht inleveren en dat zal koren op de molen zijn van juristen in toekomstige stakingen.”