Op het terrein van afvalverwerkingsbedrijf Twence in Hengelo is een grote brand uitgebroken. De brand woedt in een van de panden met compost. “Wij proberen uitbreiding naar andere delen van het pand te voorkomen”, meldt de brandweer, die fors heeft opgeschaald.

Bij de brand aan de Boldershoekweg komt veel rook vrij die richting de binnenstad trekt. De brandweer waarschuwt de mensen in de omgeving om uit de rook te blijven.