Op de Torenstraat in Den Bosch is een man lichtgewond geraakt bij een schietpartij. Hij is ter plekke behandeld en door de politie aangehouden.

De man raakte rond 1.30 uur gewond tijdens een ruzie tussen een aantal mensen op straat. Daarbij werd een vuurwapen getrokken en mogelijk meerdere schoten gelost. De dader is gevlucht, meldt de politie.

De politie onderzoekt onder meer de rol van de gewonde man bij het conflict.