Margraten herdenkt gevallen soldaten VS

De Amerikaanse erebegraafplaats in het Limburgse Margraten verwacht zondagmiddag opnieuw duizenden bezoekers voor de jaarlijkse herdenking van de militairen uit dat land die in de Tweede Wereldoorlog sneuvelden bij de bevrijding van Europa.

Op de begraafplaats liggen 8301 Amerikaanse soldaten die bij hun opmars door West-Europa omkwamen. Op een monument staan ook de namen vermeld van 1722 vermiste Amerikaanse soldaten. De herdenking in Margraten vindt traditioneel op de laatste zondag van mei plaats, één dag voor de viering van Memorial Day in de VS. Alle graven op het kerkhof en namen op het monument zijn geadopteerd. De mensen die dat gedaan hebben, legden in de dagen voorafgaand aan de herdenking bloemen op de graven. Ook versierden scholieren uit de omgeving de graven met Amerikaanse en Nederlandse vlaggetjes.

Op de begraafplaats wordt zondag ook het startschot gegeven voor een nieuwe zoektocht naar foto’s van daar begraven militairen. In het kader van 75 jaar bevrijding wil de organisatie foto’ van 7500 militairen bij elkaar krijgen. Op die manier krijgen nog meer namen van Amerikaanse bevrijders een gezicht. Inmiddels heeft de organisatie van zo’n 6300 militairen foto’s terug weten te vinden. Het wordt steeds lastiger om foto’s van de de resterende bijna 4000 militairen te achterhalen. Het bereiken van het aantal van 7500 wordt dan ook beschouwd als de ultieme poging.

De bedoeling is de 7500 foto’s in mei 2020 te laten zien tijdens het eerbetoon “De Gezichten van Margraten”.