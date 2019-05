Schiphol zet dinsdag extra mensen in

Schiphol gaat dinsdag extra medewerkers, onder wie kantoorpersoneel, inzetten om de drukte op te vangen. Dat meldde de luchthaven nadat de rechter had besloten dat er treinen moeten rijden van Amsterdam Centraal naar Schiphol en omgekeerd.

Volgens topman Dick Benschop moeten reizigers er nog steeds rekening mee houden dat door het beperkte verkeer en de drukte op de wegen Schiphol slecht bereikbaar is. ”Samen met alle betrokken partijen bereiden we ons voor en werken we aan aanvullende operationele maatregelen om de te verwachten drukte zo goed mogelijk op te vangen.” De gemeente Haarlemmermeer en Schiphol zorgen voor extra verkeersregelaars.