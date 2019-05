Ultieme poging tot overleg over staking

Vakbonden, NS, Schiphol en de gemeente Haarlemmermeer doen een ultieme poging om tot een oplossing te komen voor de bereikbaarheid van de luchthaven tijdens de staking van het openbaar vervoer dinsdag. Het kort geding dat Schiphol had aangespannen is daarvoor geschorst.

Na anderhalf uur overleg lieten de partijen via de rechter weten voldoende voortgang te hebben geboekt om verder te onderhandelen. Daar wordt nog enkele uren voor uitgetrokken.

De luchthaven maakt zich zorgen over de openbare orde als de luchthaven niet met de trein bereikbaar is. De gemeente Haarlemmermeer deelt die zorgen en sloot zich aan bij het kort geding. De schorsing was nodig omdat advocaten van die partijen en de vakbonden niet volledig op de hoogte waren van de laatste stand van zaken tijdens het overleg tussen de bonden en NS. Daarbij wordt direct gekeken of het mogelijk is om alsnog een overeenkomst te bereiken over beperkte inzet van treinen van en naar Schiphol.