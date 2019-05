Verdachte steekincident Breda opgepakt

In de Duitse stad Bremen is een 38-jarige man uit Hoofddorp opgepakt in verband met het steekincident in Breda, afgelopen donderdag.

Daar werd een man neergestoken bij de fietsenstalling van het station. Hij raakte zodanig gewond dat hij naar het ziekenhuis moest.

De politie had vrijdag beelden van de verdachte getoond. Dat leverde 200 tips op. Mede dankzij die tips kon de identiteit van de man, die in Hoofddorp een zwervend bestaan leidt, worden vastgesteld. Vervolgens leidde het spoor naar Bremen.