Amber Alert ook op 300 pinautomaten te zien

Waarschuwingen over ontvoerde of vermiste kinderen via Amber Alerts en Vermist Kind Alerts zijn voortaan ook te zien op ongeveer driehonderd pinautomaten in Nederland. Een woordvoerder van Ambert Alert zegt dat Nederland het eerste land ter wereld is waar banken hun betaalautomaten ter beschikking stellen voor het opsporen van vermiste kinderen.

Op de pinautomaten van de banken die meedoen, zijn vanaf maandag op de screensavers foto’s en gegevens te zien van vermiste kinderen voor wie een Ambert Alert of Vermist Kind Alert loopt. Het gaat om automaten op onder meer Schiphol en Rotterdam Airport en in vestigingen van Holland Casino. Ook op automaten in enkele grote winkelcentra en op plekken die bij toeristen in trek zijn, worden de alerts getoond.

Bij een Ambert Alert is het leven van een vermist of ontvoerd kind in direct gevaar. Bij een Vermist Kind Alert maakt de politie zich ernstig zorgen over het welzijn van een kind en is snel en gericht handelen noodzakelijk.