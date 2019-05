‘Brede steun voor pensioenstaking’

De pensioenstakingen kunnen rekenen op brede steun in de samenleving, meldt EenVandaag op basis van onderzoek onder 27.000 mensen die aangesloten zijn bij het Opiniepanel. Driekwart (74 procent) van de ondervraagden heeft begrip voor de algemene staking. Zij zeggen het goed te vinden dat op die manier meer druk wordt uitgeoefend op het pensioenoverleg met het kabinet.

Twee derde (69 procent) van de ondervraagden wil dat de AOW-leeftijd voorlopig op 66 jaar blijft.

Dinsdag is er een staking in het openbaar vervoer, woensdag volgen andere sectoren.

Voor de staking in het openbaar vervoer is bij alle ondervraagden begrip (59 procent). Dat percentage is hetzelfde onder mensen die wekelijks met het openbaar vervoer reizen.