‘Coalitiepartijen erg gehecht aan elkaar’

De coalitiepartijen zijn erg aan elkaar gehecht, concludeert PvdA-leider Lodewijk Asscher na de verkiezingen voor de Eerste Kamer. Dankzij strategisch stemmen in de provincies konden D66 en ChristenUnie allebei een zetel extra bemachtigen. PvdA en GroenLinks leverden allebei juist een zetel in ten opzichte van de prognose na de provinciale verkiezingen in maart.

“Ze houden elkaar heel erg vast”, zegt Asscher, die verder van “politiek handjeklap” spreekt. ,,Maar het kabinet is de meerderheid kwijt, ondanks dat ze van 30 naar 32 zetels gaan.”

GroenLinks-voorman Jesse Klaver gaat er nog altijd van uit dat zijn partij daardoor nodig is voor een meerderheid in de Eerste Kamer. “Ik denk dat ze moeilijk om GroenLinks heen kunnen de komende tijd. De vraag is alleen of het kabinet dat ook zelf gaat inzien.” Klaver wil zich constructief opstellen, maar heeft bijvoorbeeld op klimaatgebied “nog niks gehoord” van het kabinet.

De twee grootste linkse oppositiepartijen lijken van plan samen te blijven optrekken richting het kabinet, hoewel dat aan een van de twee genoeg heeft voor een meerderheid. “Wat mij betreft laten wij ons niet tegen elkaar uitspelen”, aldus GroenLinks-lijsttrekker Paul Rosenmöller. “En ik hoor dezelfde geluiden bij de PvdA.”