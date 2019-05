Eindhoven Airport waarschuwt voor vertraging

Eindhoven Airport vraagt reizigers om rekening te houden met ernstige vertragingen en extra reistijd als gevolg van de landelijke stakingsdag op dinsdag. “Het is niet of nauwelijks mogelijk om te reizen met het openbaar vervoer. Daarnaast vinden in opdracht van de gemeente Eindhoven wegwerkzaamheden plaats op de toegangswegen richting Eindhoven Airport”, aldus de luchthaven in een verklaring.

De luchthaven verwacht dat veel reizigers met auto en taxi verder zullen reizen, waardoor het extra druk zal zijn op de wegen rond Eindhoven Airport. “Wij vragen reizigers om hun reis goed voor te bereiden en alvast rekening te houden met ernstige vertragingen en extra reistijd.”

Daarnaast vraagt de luchthaven om de website van vervoerders in de gaten te houden en voor vertrek de actuele situatie op de weg te bekijken. Chauffeurs en ophalers moeten aanwijzingen van verkeersregelaars opvolgen en aangegeven omleidingen volgen.