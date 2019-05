Extra senaatszetels ‘meevaller’ voor coalitie

De twee extra senaatszetels die de coalitiepartijen door strategisch stemmen in de wacht hebben gesleept zijn “een meevaller”, aldus CDA-lijsttrekker Ben Knapen. “Maar het verandert de wereld ook weer niet.” De regeringspartijen zijn hun meerderheid kwijt en zullen voor hun beleid steun moeten zoeken bij andere partijen. “In die zin verandert er niet zo veel”, vindt Knapen.

Ook lijsttrekker Mirjam Bikker van de ChristenUnie is blij dat de regeringspartijen nu toch meerdere mogelijkheden hebben om met slechts een extra partij tot een meerderheid te komen. “Voor de coalitie is het prettig nu dat je met meerdere partijen kan kijken hoe we wetsvoorstellen die belangrijk zijn voor Nederland, van draagvlak kunnen voorzien.”

VVD-lijstaanvoerder Annemarie Jorritsma vindt die keuzemogelijkheid “een prettige bijkomstigheid” maar stelt zich er niet al te veel van voor. “Het kabinet moet eigenlijk altijd zijn best doen om een zo breed mogelijk draagvlak voor elk wetsvoorstel te krijgen”, vindt zij. Dat werk moet volgens haar vooral in de Tweede Kamer worden gedaan.