‘Forum wel grootste in Eerste Kamer’

Hoewel Forum voor Democratie (FVD) en de VVD evenveel zetels in de Eerste Kamer behaalden, zal de partij van Thierry Baudet worden aangewezen als grootste partij. Het is gebruik dat de grootste partij de voorzitter van de senaat levert.

De Kiesraad komt vrijdag met de officiƫle uitslag van de verkiezing van de Eerste Kamer door de Provinciale Staten. De VVD en FVD haalden maandag bij de verkiezingen elk twaalf zetels binnen. Maar de partij die de meeste stemmen uit de Provinciale Staten kreeg, wordt aangemerkt als grootste partij.

Volgens de verkiezingsdienst van het ANP kreeg Forum 87 stemmen uit de Provinciale Staten. De VVD bleef steken op 78. Het is nog niet duidelijk wie Forum voor Democratie gaat voordragen als voorzitter van de senaat. Daar moeten we nog over nadenken, zei Paul Cliteur van Forum maandag.

De afgelopen jaren leverde de VVD als grootste partij de voorzitter. Dat was Ankie Broekers-Knol.