Honderden miljoenen erbij voor jeugdzorg

Het kabinet trekt flink meer geld uit om de tekorten in de jeugdzorg te lijf te gaan. Over de komende drie jaar gaat het om meer dan een miljard euro. Dat heeft het ministerie van Volksgezondheid maandag laten weten.

Het kabinet heeft maandag de Voorjaarsnota, een bijgewerkte versie van de begroting van het Rijk, naar de Tweede Kamer gestuurd. Voor de rest van 2019 wordt er 420 miljoen euro voor de jeugdzorg uitgetrokken, aldus minister Hugo de Jonge. Voor 2020 en 2021 komt daar jaarlijks nog eens 300 miljoen euro bij.

In 2015 werd de verantwoordelijkheid voor de jeugdzorg bij de gemeenten neergelegd. Daarbij werd 450 miljoen euro bezuinigd. De redenering was dat gemeenten de jeugdzorg efficiënter, en daarmee goedkoper, konden regelen.

Gemeenten klaagden de laatste tijd steen en been over de grote ontstane tekorten: landelijk kwamen ze honderden miljoenen tekort, was te lezen in brandbrieven van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en een groep van zo’n 250 wethouders.