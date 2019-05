Kabinet wil ‘schuldentaboe’ doorbreken

Het kabinet begint een landelijke campagne om schulden bespreekbaar te maken om zo te zorgen dat mensen sneller hulp gaan vragen. Ongeveer 1,4 miljoen gezinnen hebben problematische schulden of lopen kans die te krijgen.

Mensen vinden het lastig om hulp te vragen als ze eenmaal schulden hebben. Daardoor worden de problemen steeds groter. Dit “schuldentaboe” wil het kabinet doorbreken. In de campagne vertelt een aantal mensen die in het verleden schulden hebben gehad over hun ervaringen.

“Mensen lopen gemiddeld vier tot vijf jaar rond met schulden voordat ze aan de bel trekken. Een kleine schuld kan dan uitgegroeid zijn tot een onoplosbaar probleem dat het leven beheerst. Stress, een slechtere gezondheid en verlies van werk kunnen het gevolg zijn”, aldus staatssecretaris Tamara van Ark van Sociale Zaken.

De campagne moet ertoe bijdragen dat mensen met schulden sneller uit hun schulp kruipen en gaan praten over hun geldzorgen. Mensen moeten over hun schaamte heen stappen, aldus Van Ark. “Maak schulden bespreekbaar.”

Ze lanceert de campagne maandag in Rotterdam, omdat die stad net is begonnen met een nieuwe aanpak van schulden. Samen met gemeenten en maatschappelijke organisaties wil het kabinet schuldenprobleem aanpakken. Van Ark trekt hier 80 miljoen euro voor uit.