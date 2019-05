Krijgen we nou wel of niet weer een warme zomer?

Zie jij jezelf deze zomer op het strand liggen in eigen land, net als vorige zomer? Die kans is best aanwezig. De nieuwe zomerverwachting, gemaakt door de deskundigen van World Climate Service, gaat uit van een herhaling van de zomer van vorig jaar, inclusief de droogte en de hittegolven die we toen hadden. Maar hoe zeker kunnen we hiervan zijn?

Nadruk op juli

Volgens de deskundigen zou de nadruk op juli moeten liggen. In augustus, net als vorig jaar, is er een mogelijke toename van de wisselvalligheid door lagedruk bij de Britse eilanden. De zomer van 2018 was de heetste zomer in ruim driehonderd jaar. Tel hierbij de opwarming van de aarde op en we hebben een grote kans dat we ook dit jaar weer een hete zomer krijgen. Dat betekent dat we onze huizen van zonwering mogen voorzien, zoals bijvoorbeeld met shutters.

Zomer 2018 uniek

Maar de garantie? Die is er niet, want de zomer van 2018 was uniek. In de periode 1981-2010, waar we onze huidige normalen op baseren, is het in een gemiddelde zomer 17,0 graden. De zomer van 2018 stak hier dus met kop en schouders bovenuit met een gemiddelde van 18,9 graden. Maar de jaren daarvoor lag de gemiddelde temperatuur een stukje dichterbij het gemiddelde. In 2017 was het gemiddeld 17,7 graden net als in 2016 en in 2015 was het met een gemiddelde van 17,5 graden nog wat minder warm.

Vraagtekens

Zo’n hete warme zomer zoals die van vorig jaar komt gemiddeld een keer in de veertig jaar voor in ons land. Meteorologische organisaties zoals het KNMI en Meteopgroep hebben hun twijfels over de betrouwbaarheid van lange termijn voorspellingen. Zij werken doorgaans met een ‘voorspellingshorizon’ van ten hoogste tien dagen. Zij volgen de voorspellingen, maar zetten er ook hun vraagtekens bij.

Voorzorgsmaatregelen

Wat het weer ook gaat doen, je kan er uiteraard voor zorgen dat je voorbereid bent op een eventuele hete zomer en de nodige voorzorgsmaatregelen treffen. Dat kan dus met op tijd zonwering regelen voor je huis, maar ook met wat simpele praktische tips. Zorg ervoor dat je in de ochtend zo veel mogelijk de ramen en deuren openzet. Laat dan de nog koele temperatuur door het huis gaan en zorg dat je alles weer op tijd dicht doet als de zon op volle sterkte is. Ook tijdens de nacht kan je alles openzetten.

Schakel verder zo veel mogelijk elektrische apparaten uit. Apparaten zoals gloeilampen, tv’s, een heteluchtoven of diverse adapters stralen warmte uit. Tenslotte is het handig om ventilatoren in huis te hebben. Ze verkoelen weliswaar niet het gehele huis, maar het voelt wel verkoelend als er een ventilator op je gericht is. En drink uiteraard voldoende water.