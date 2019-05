Leerlingen: Eerste Kamer stem tegen wet

Een groep leerlingen heeft leden van de Eerste Kamer in een persoonlijke brief gevraagd tegen de wet over de renteverhoging op studieschulden te stemmen. De wet wordt maandag en dinsdag behandeld in de Eerste Kamer.

Alle 75 senatoren kregen een brief van een scholier. ”Het is niet rechtvaardig om vier jaar na de invoering van het leenstelsel jongeren, die al zo’n schuldenlast hebben, te belasten met nog een hogere rente’’, aldus de scholieren. De leerlingen zijn afkomstig uit havo 4 en vwo 5, de generatie studenten die als eerste wordt getroffen door de renteverhoging.

Het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) en het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) staan pal achter de gedupeerde generatie. LAKS-voorzitter Jordy Klaas: “Voor scholieren is dit voorstel weer een verhoging van de drempel om te gaan studeren wat en waar je wil.’’ ISO-voorzitter Tom van den Brink: ‘’Met instemmen van deze wet gaat een jonge generatie een nog hogere schuldenberg tegemoet.’’