‘Marechaussee niet vervolgen voor schieten’

Een 41-jarige marechaussee uit Haarlem die in 2016 vier keer op een wegvluchtende auto schoot die hem had aangereden, moet worden ontslagen van rechtsvervolging. Dat heeft de officier van justitie maandag geëist bij de militaire kamer van de rechtbank in Arnhem. De marechaussee staat terecht wegens poging tot doodslag op de automobilist uit Beverwijk.

De marechaussee en zijn collega hadden de Beverwijker bij IJmuiden op de vluchtstrook laten stoppen wegens te hard rijden. Hij gaf een rijbewijs af dat vervalst leek en bij navraag in verband werd gebracht met ramkraken. Toen de marechaussees hem wilden aanhouden, vluchtte hij weg.

Kogels van de marechaussee kwamen in de auto terecht, terwijl het directe gevaar voor de marechaussee na de aanrijding op zich voorbij was. Dat is in strijd met ambtsinstructies. Toch was het gezien de situatie met de aanrijding gerechtvaardigd, meent de officier.