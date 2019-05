Minder papieren abonnementen voor Algemeen Dagblad, maar meer online bereik

Nederlanders gaan steeds vaker online op zoek naar nieuws. Dit gebeurt zowel via sociale netwerken zoals Facebook, Instagram en WhatsApp als traditionele nieuwsverstrekkers zoals regionale en nationale kranten, zoals het Algemeen Dagblad. Dat terwijl de krantenmarkt in zijn geheel juist te maken heeft met een krimpende markt.

Uit de meest recente cijfers van het Nederlands Online Bereik Onderzoek blijkt dat het bereik van lezers via online devices van alle grote Nederlandse kranten het afgelopen jaar is gestegen. Met de digitalisering die al jaren gaande is, is dat geen verrassing. Opvallend is dat het AD, dat van alle fysieke kranten vorig jaar al het grootste online bereik had, dit jaar ook de grootste stijging laat zien. In periode tussen maart 2018 en maart 2019 is het online bereik van de krant gestegen met ruim 4 procent (van 39,2 procent naar 43,3 procent). Andere kranten zoals de Telegraaf, NRC, de Volkskrant, Trouw en de Gelderlander laten in diezelfde periode een meer gematigde groei zien. De verwachting is dat deze tendens zich zal blijven voortzetten.

Online vs. Print

De groeiende vraag naar online nieuws heeft ook invloed op de verkoop van fysieke kranten en abonnementen. Daar waar traditioneel printbereik voorheen nog hoger lag dan bij online gebruik, is dat inmiddels bij het AD en De Telegraaf niet meer het geval. Samen met NOS en NU.nl maken zij deel uit van de ‘grote vier’ nieuwsaanbieders van Nederland.

AD abonnementen

Het AD speelt handig in op het groeiende aantal nieuwszoekers door naast een traditioneel lidmaatschap ook aantrekkelijke online abonnementen of combinatie-abonnementen aan te bieden aan hun lezers. Hiermee heb je als AD abonnee te allen tijde beschikking over je favoriete krant op bijvoorbeeld je laptop, smartphone of tablet. Zo hoef je nooit te wachten tot de papieren krant op de deurmat valt. AD aanbiedingen zijn online eenvoudig te vergelijken en af te sluiten op vergelijkingswebsites zoals Krantaanbiedingen.nl. Na het afsluiten van een AD abonnement via Krantaanbiedingen ontvang je binnen een week de eerste krant.

Volgens het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek telt Nederland momenteel 6 miljoen online nieuwsgebruikers per dag. Wekelijks is dit aantal bijna 9 miljoen gebruikers in de leeftijdsgroep van 13 jaar of ouder. Maandelijks betreft dit bijna 11 miljoen Nederlanders, wat 75 procent van deze leeftijdsgroep uitmaakt.

Ook dagblad Trouw is de groeiende online markt niet ontgaan. Online-chef Edwin van Sas geeft toe dat ze geen voorloper zijn op het gebied van innovatie en nieuwe digitale vormen van nieuwsvergaring. “Wij bewandelen de weg van de geleidelijkheid, niet die van grote omslagen”. Toch wil Trouw zijn online activiteiten net zo belangrijk maken als de papieren uitgave. Ook ziet Van Sas dat verreweg de meeste nieuwe Trouw-abonnees voor een zgn. hybride-abonnement kiezen: een papieren krant op zaterdag en doordeweeks digitaal.