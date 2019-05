‘Minister beperkt onderzoek in zaak-Poch’

Hoewel justitieminister Ferd Grapperhaus heeft toegezegd in de zaak-Julio Poch alles te willen doen voor de waarheidsvinding, blijft hij zich juist hardnekkig hiertegen verzetten. Dat zei advocaat Carry Knoops maandag tegen de rechter in Rotterdam, waar een verzoek wordt behandeld om zeven getuigen te mogen horen over de kwestie. Het gaat onder anderen om de oud-ministers Ernst Hirsch Ballin en Maxime Verhagen.

Knoops wees erop dat de Nederlandse Staat de verhoren afwijst en iedere verantwoordelijkheid ontloopt. “Als het aan de Staat ligt, blijft de waarheidsvinding beperkt tot een intern onderzoek. Terwijl er in deze zaak een groot maatschappelijk en rechtsstatelijk belang is dat de onderste steen boven komt¨, aldus Knoops.

Poch zat bijna acht jaar in voorarrest in Argentinië op beschuldiging van betrokkenheid bij dodenvluchten (1976-1983), maar werd in 2017 vrijgesproken.