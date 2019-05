Toen Evelien 21 jaar oud was en Frans studeerde aan een universiteit in Engeland, kreeg ze voor haar verjaardag een innovatief krulsetcadeau die in vier seconden warm was. Haar kapper in Nederland was enthousiast en wilde deze gaan distribueren. Na drie maanden gebeurde er niets en dacht Evelien: dan doe ik het zelf. Het was midden in de crisis, maar ze ging toch met de auto langs kapperszaken met 2000 pond aan stijltangen op de achterbank. Inmiddels runt ze MDV Europe, een internationaal importbedrijf, en is ze dit jaar STYLEDRY gestart, een beauty techbedrijf waarmee ze de grootste van Europa wil worden.

Met een studie en een masters op zak was het eigenlijk haar plan om academicus te worden, maar het leven liep anders. Wat een verjaardagscadeau al niet teweeg kan brengen. “Ik wilde echt mijn opleiding afmaken, dus ik zorgde ervoor dat ik op donderdag en vrijdag in Nederland kon werken. Het was koude acquisitie en echt moeilijk. Maar de kappers waren enthousiast. In 2014 tekende ik voor een tweede merk, het Duitse invisibobble. Ik heb honderdduizenden innovatieve haarelastiekjes verkocht.”

“Ik ben inmiddels wel klaar met naamsveranderingen”

In 2011 is Evelien gestart met MDV Europe, dat eerst MDV Distribution heette. “Ik importeer merken uit het buitenland naar West-Europa en deze verkoop ik aan retailbedrijven, zoals Douglas en Sephora. Ik heb een hoofdkantoor in Nederland en een kantoor in Londen. Wij doen alles zelf: PR/marketing, sales en logistiek. Sindskort lever ik ook aan Amerika, maar ik ben inmiddels wel klaar met naamsveranderingen. Ik doe het alleen, maar ik heb een heel gaaf team. We zitten met twintig mensen.”

In maart is ze STYLEDRY gestart, een haarmerk geïnspireerd door haar tweelingzus, die alles van beauty en cosmetica weet. “Dit zijn on the go en quick fix haarproducten voor vrouwen die steeds drukker zijn, met name millennials. We hebben niet altijd tijd om in de ochtenduren voor de spiegel te staan om ons haar te stylen. STYLEDRY heeft een collectie van haarproducten die ervoor zorgen dat je haar langer mooi blijft zonder het te hoeven wassen. We hebben super mooie shower caps om je haar droog te houden, maar ook innovatieve droogshampoo blotting papers. Toen STYLEDRY lanceerde, lag het meteen in driehonderd winkels en hadden we direct een top conversie op onze website.”

Hoe is het nu?

“Met MDV Europe ben ik bezig om nieuwe merken toe te voegen. Mijn focus ligt ook met name op new business. Ik zit nu bijvoorbeeld midden in een transitie voor een skincare merk. We gaan de verkoop per 1 juni overnemen in een aantal grote Europese landen. Voor STYLEDRY ben ik druk met de eerste financieringsronde. Dit is de eerste keer dat we op zoek zijn naar investeerders. Het gaat hierbij niet alleen om geld, maar ook echt om kennis. Ik wil nog harder groeien. Ik ben met MDV Europe tussen 2014 en 2017 negenhonderd procent gegroeid, zonder vreemd vermogen. Dat is super leuk, maar nu willen we verder.”

Wijze les

“In het begin heb ik veel fouten gemaakt. Hiervan heb ik geleerd dat je echt je gevoel moet volgen, bijvoorbeeld met zakenpartners. Als het gevoel niet goed is, moet je het niet doen. Dat is les één. Maar dat is best lastig als je heel jong bent. Ik heb ook geleerd om het bedrijf altijd eerst te zetten en nooit concessies te doen voor anderen. Mijn werk gaat voor alles. Ik ben 24 uur per dag met mijn werk bezig, maar het is ook echt mijn hobby.”

Mooiste feedback

“Mijn mooiste compliment was de FD gazelle award die ik vorig jaar in ontvangst mocht nemen, een prijs voor een van de snelst groeiende bedrijven in Nederland. Maar ook een heel groot merk binnenhalen zie ik als een compliment. Het betekent toch dat internationale merken speciaal voor MDV kiezen.”

Hoe voelt het om een Nederlander om te volgen te zijn?

“Wat ik daar heel leuk aan vind, en ook met zo’n interview, is dat ik kan laten zien dat het kan, ongeacht je leeftijd of met hoeveel geld je begint. Dat vind ik belangrijk om te laten zien. Ik hoop dat iemand dan denkt: als zij het kan, kan ik het ook. Ik doe niets speciaals en heb ook geen trucje. Het is gewoon snoeihard werken.”

Waarin maak jij het verschil?

“Ik maak een verschil met mijn bedrijven. Bij MDV verkopen we niet alleen merken, maar we bouwen merken. Bij STYLEDRY zit het verschil in ons assortiment en onze customer first marketingstrategie. We zijn het eerste on the go en quick fix haarmerk speciaal voor millenials die steeds minder tijd hebben.”

Wat zou je nog willen?

“Ik zou graag naar vijftig miljoen omzet willen met MDV Europe en STYLEDRY. Maar dat is zeker geen eindstation. Verder wil ik dit jaar voor STYLEDRY een investeerder vinden. Niet alleen een geldschieter, maar ook een partij die kan fungeren als strategisch klankbord. Het moet een van de grootste D2C (Direct-to-Consumer) haarmerken van Europa worden”